«Убил и сбросил тело с балкона». В Перми оперативники раскрыли убийство пропавшей женщины

СЕГОДНЯ 12:18 2019-01-28T12:18:28+03:00

Изменить размер текста: A A

27 января в пермскую полицию обратилась женщина и сообщила, что пропала ее 36-летняя подруга. Она несколько дней назад уехала к знакомому в гости и с тех пор не выходит на связь.

Полицейские выяснили личность мужчины, к которому поехала пермячка. Он рассказал, что между ним и пропавшей произошла ссора. После того, как они поругались, женщина уехала, больше он ее не видел. Во время разговора стражи порядка поняли, что он лжет

- Выяснилось, что подозреваемый убил гостью в своей квартире, сбросил тело с балкона, а затем вывез его к Восточному обходу, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Там он бросил тело на обочине, присыпав его снегом.

В следственном отделе по Свердловскому району Перми СУ СКР по Пермскому краю по факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.