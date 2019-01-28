2019-01-28T12:06:20+03:00
Происшествия

Сотрудники группы быстрого реагирования задержали пермяков, которые пытались вынести из магазина терминал с деньгами

Мужчин, которые были пьяны, доставили в отдел полиции
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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Дерзкое ограбление пытались совершить двое 27-летних пермяков. В середине января они ночью разбили стекло магазина на ул. Лаврова в Орджоникидзевском районе Перми. Они проникли в тамбур торговой точки, взяли платежный терминал и попытались скрыться. Сотрудники группы быстрого реагирования задержали пермяков в тот момент, когда они пытались оттащить терминал в безлюдное место. Прибывшие полицейские доставили двух грабителей в отдел полиции.

- Выяснилось, что они находились в состоянии алкогольного опьянения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю. - В терминале находилось 3900 рублей. Ведется следствие.

Тем временем, в Прикамье молодой человек избил мужчину, столкнувшись с ним в дверях гипермаркета. Полицейские шли мимо магазина и задержали любителя подраться. Ночью молодой человек столкнулся в дверях гипермаркета с 36-летним мужчиной. Они повздорили. 27-летний молодой толкнул обидчика и тот упал. После чего подозреваемый еще ударил мужчину ногой по голове, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

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