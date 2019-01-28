Пермяк сделал предложение своей девушке во время матча «Пармы»
Пресс-служба баскетбольного клуба «Парма» сообщила, что на вчерашнем матче «Парма» - «Локомотив-Кубань» произошло знаменательное событие для болельщиков пермского клуба Евгения и Алены.
- Прямо на игре Женя сделал предложение руки и сердца своей девушке, - отмечают представители клуба на официальной страничке «ВКонтакте». - Алена сказала: «Да». Поздравляем эту прекрасную пару! Желаем им долгой и счастливой совместной жизни!
Напомним, что накануне пермяки проиграли краснодарскому «Локомотиву-Кубань». 87:95. В составе пермяков дабл-даблом отметились Рашард Келли, записавший на свой счет 16 очков и 12 подборов, а также Кен Браун, оформивший 17 очков и 16 ассистов.
- Мы постарались подстроить игру для Кена Брауна, чтобы ему было проще играть в нападении, но нам не хватило второго игрока, который давал бы постоянное давление в ситуациях, когда Кен менялся на площадке, - отметил главный пермяков Николайс Мазурс.