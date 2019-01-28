В Перми сторож садового товарищества через суд добился официального трудоустройства

СЕГОДНЯ 10:31 2019-01-28T10:31:43+03:00

Мужчина работал без трудового договора и заработную плату ему не выплачивали

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В Перми мужчина устроился сторожем в садовое товарищество. Руководство кооператива сообщило ему, что трудовой договор с ним будет заключен позднее. Не дождавшись официального трудоустройства и заработной платы, пермяк обратился в суд.

- В суде выяснилось, что кандидатура сторожа была утверждена правлением садового товарищества, - сообщили в пресс-службе краевого суда. - На собрании был утвержден размер заработной платы. Также мужчине было предоставлено рабочее место.

Также в ходе судебного заседания установлено, что работа носила регулярный характер и контролировалась работодателем.

Кировский районный суд обязал садовое товарищество внести в трудовую книжку мужчины запись о приеме на работу в качестве сторожа. Кроме того, пермяку должны выплатить заработную плату и компенсацию морального вреда.

Пермским краевым судом решение было оставлено без изменения.