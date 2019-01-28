2019-01-28T10:10:15+03:00
Общество

В Прикамье молодой человек избил мужчину, столкнувшись с ним в дверях гипермаркета

Полицейские шли мимо магазина и задержали любителя подраться
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Кунгуре на 27-летнего молодого человека возбудили уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью.

Ночью молодой человек столкнулся в дверях гипермаркета с 36-летним мужчиной. Они повздорили. 27-летний молодой толкнул обидчика и тот упал. После чего подозреваемый еще ударил мужчину ногой по голове, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

В это время мимо магазина шли сотрудники патрульно-постовой службы. Они увидели драку и задержали молодого человека. Потерпевший мужчина был госпитализирован в больницу, где причиненную ему травму квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Следствие продолжается.

Тем временем, в Перми осудили 41-летнего мужчину, который воровал сотовые телефоны в больницах. Он проникал в палаты, где похищал мобильники и планшеты. Также он пользовался доверчивостью больных. Представляясь родственником или соседом больного, он просил телефон, чтобы позвонить. Он имитировал звонок, а затем убегал с телефоном. Похищенные мобильные устройства он перепродавал.

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