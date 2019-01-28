В Прикамье в огне погибли два человека

СЕГОДНЯ 09:44 2019-01-28T09:44:00+03:00

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28 января около 5 часов утра начался пожар в 8-ми квартирном доме по ул. Лукоянова в Чусовом. Приехавшие к месту происшествия пожарные обнаружили сильное задымление6 Горела нежилая веранда и вещи в комнате.

Попасть в комнату пожарные сразу не смогли. На окнах горящей веранды были поставлены глухие металлические решетки. Пожарным пришлось срезать решетки с помощью бензореза. Внутри комнаты огнеборцы обнаружили двух погибших - женщину 60 лет и мужчину 47 лет. По факту пожара проводится проверка, сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю.

Ранее мы писали, что житель Прикамья, растапливая печку, загорелся сам. Он неудачно плеснул на нее жидкость для розжига. В эти выходные в Пермском крае произошло сразу 10 пожаров из-за не острожного пользования отопительными печками. К счастью, на них никто не погиб, но один «горе-печник» получил серьезные ожоги и был госпитализирован.