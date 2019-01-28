В Перми осудили 41-летнего мужчину, который воровал сотовые телефоны в больницах

СЕГОДНЯ 08:54 2019-01-28T08:54:22+03:00

Он проникал в палаты, где похищал мобильники и планшеты

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В Перми осудили 41-летнего пермяка, который совершил 15 краж. Все преступления он совершал в больницах. Мужчина дожидался, когда пациенты уйдут из палаты, похищал оставленные хозяевами сотовые телефоны и планшеты.

Также он пользовался доверчивостью больных. Представляясь родственником или соседом больного, он просил телефон, чтобы позвонить. Он имитировал звонок, а затем убегал с телефоном. Похищенные мобильные устройства он перепродавал. Всего мужчина совершил 15 краж на сумму от 4 до 21 тысячи рублей.

Ранее судимого мужчину задержали полицейские. Было возбуждено уголовное дело. Суд с учетом неотбытой части наказания суд приговорил похитителя сотовых телефонов к 5,5 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, он должен возместить потерпевшим причиненный материальный ущерб, сообщили в пресс-службе краевой полиции.