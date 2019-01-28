В Перми на территории экстрим-парка построят небольшой спорткомплекс

СЕГОДНЯ 08:43 2019-01-28T08:43:32+03:00

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Новый спортивный объект на территории пермского экстрим-парка должен появиться в 2020 году. В здании планируется разместить тренажерный зал, зал для занятий функциональным многоборьем и помещение для проведения семинаров и конференций. Кроме того, будут оборудованы раздевалки, душевые и гардероб. Площадь всего здания составит более тысячи квадратных метров. 1000,42 кв. метра.

Сейчас на территории экстрим-парка расположены открытые спортивные площадки для воркаута, экстремальных видов спорта и многофункциональная площадка для командных игр: волейбола, баскетбола и футбола. Также есть небольшие трибуны. Зона для экстремальных видов спорта предназначена для занятий скейтбордингом, фристайлом, паркуром и катанием на роликовых коньках. Но, к сожалению, отсутствуют отапливаемые помещения для переодевания, душевые, тренерские и медицинский кабинет, сообщили в комитете по физической культуре и спорту администрации города.