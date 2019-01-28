В Перми началась подготовка к буксировке дебаркадеров

СЕГОДНЯ 07:59 2019-01-28T07:59:37+03:00

Изменить размер текста: A A

Утром 28 января на правом берегу Камы развернулся полевой штаб по координации действий всех служб по буксировке дебаркадеров. Для их транспортировки к берегу выбран речной вариант. Для этого из Заостровского грузового района в сторону Коммунального моста направился буксир-толкач «Шлюзовой».

Планируется, что 28 января пройдут подготовительные работы. Плавредства будут освобождены ото льда с использованием судна на воздушной подушке. Сама спецоперация по буксировке дебаркадеров пройдет в ближайшие дни, сообщили в пресс-службе мэрии.

Напомним, что около семи тридцати вечера сегодня, 22 января, в районе набережной Камы у Речного вокзала от причала оторвались и поплыли вниз по течению сразу неуправляемые суда – теплоход и дебаркадер. На них находились люди: на дебаркадере - рыбак и охранник, на теплоходе - два работника обслуживающего персонала. К счастью, движение неуправляемых судов затормозилось в полукилометре от моста, спасатели успели снять с них всех четверых людей.