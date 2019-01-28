В Прикамье водитель машины без номеров устроил аварию

СЕГОДНЯ 07:40 2019-01-28T07:40:05+03:00

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27 января около полуночи произошло дорожно-транспортное происшествие на трассе Чернушка - Куеда. 30-летний житель Куединского района на «пятерке» без номеров выехал на 31 км трассы на полосу встречного движения, по которой двигалась «Лада Гранта». Произошло столкновение.

- В результате аварии водитель «пятерки» госпитализирован в больницу, его 27-летнему пассажиру назначено амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Также пострадала 32-летняя пассажирка «Лады Гранты». Ей оказана разовая медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что в ДТП на трассе Пермь – Березники пострадали три человека. «Лада» попала в аварию с двумя «Газелями». Утром в субботу, 26 января четверо молодых людей в возрасте 18-19 лет ехали в «Ладе» по трассе из Березников в Пермь. Примерно в 8.40 возле деревни Романова их белая «двенадцатая» столкнулась с идущей впереди «Газелью» - грузовичок в тот момент притормозил, чтобы повернуть, а водитель легковушки не выдержал безопасную дистанцию.