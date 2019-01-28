2019-01-28T07:40:05+03:00
Происшествия

В Прикамье водитель машины без номеров устроил аварию

Сам виновник аварии госпитализирован в больницу с травмами головы
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

27 января около полуночи произошло дорожно-транспортное происшествие на трассе Чернушка - Куеда. 30-летний житель Куединского района на «пятерке» без номеров выехал на 31 км трассы на полосу встречного движения, по которой двигалась «Лада Гранта». Произошло столкновение.

- В результате аварии водитель «пятерки» госпитализирован в больницу, его 27-летнему пассажиру назначено амбулаторное лечение, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Также пострадала 32-летняя пассажирка «Лады Гранты». Ей оказана разовая медицинская помощь. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее мы писали, что в ДТП на трассе Пермь – Березники пострадали три человека. «Лада» попала в аварию с двумя «Газелями». Утром в субботу, 26 января четверо молодых людей в возрасте 18-19 лет ехали в «Ладе» по трассе из Березников в Пермь. Примерно в 8.40 возле деревни Романова их белая «двенадцатая» столкнулась с идущей впереди «Газелью» - грузовичок в тот момент притормозил, чтобы повернуть, а водитель легковушки не выдержал безопасную дистанцию.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми началась подготовка к буксировке дебаркадеров
«Ключи от машины остались внутри». В Прикамье спасли мальчика, заблокированного в машине
В Перми прокуратура выясняет причины обрушения перекрытий в высотке на Революции
В Прикамье наркоман убил в подъезде мужчину
Саночники из Прикамья Татьяна Иванова и Владислав Южаков стала чемпионами мира
«Парма» на своей площадке уступила «Локомотиву-Кубань»
«У меня четыре кошки дома остались». Жители пермской многоэтажки, где обрушились перекрытия, наконец смогли забрать своих любимцев
В Перми двух жителей обрушившегося дома увезли на «скорой помощи» в больницы
Житель Прнкамья, растапливая печку, загорелся сам
«Мародерства мы не допустим», - пообещал жителям обрушившейся высотки глава Свердловского района Перми
В начале следующей недели в Перми потеплеет сразу на десять градусов
Модель из Перми Наташа Поли снялась для японского выпуска журнала Vogue
В Перми разыскивают водителя BMW X5, который протаранил сразу три автомобиля, припаркованные на улице Монастырской
Жителю Прикамья дали 3 года за то, что он второй раз за 2 месяца попался пьяным за рулем
В краевом МЧС предупредили о возможном понижении температуры в Прикамье до -38 градусов
В Прикамье прокуроры нашли нарушения в работе инспекции госжилнадзора
На охранника автопарковки в Перми набросился с ножом его знакомый
В Перми мать задолжала дочке по алиментам почти миллион рублей
В Перми сотруднику ГУФСИН дали 9 лет за то, что он приобрел для заключенных наркотики
Пермский фильм завоевал всероссийскую кинопремию «Золотой Орел»
Водитель с места происшествия скрылся: в ДТП на трассе Пермь – Березники пострадали три человека
В Перми пройдут бесплатные курсы по подготовке к «Тотальному диктанту»
Лучше бы в полицию обращались: в ГУ МВД Пермского края информацию о педофиле не подтверждают
В Прикамье легче дышать, чем в Забайкалье, на Сахалине и в Свердловской области