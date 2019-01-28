2019-01-28T07:28:12+03:00
Общество

«Ключи от машины остались внутри». В Прикамье спасли мальчика, заблокированного в машине

Ребенок не пострадал, передан родителям
Константин КЯКИНЕН
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фото: Кунгурская служба спасенияфото: Кунгурская служба спасения
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В Кунгурскую службу спасения рано утром позвонил взволнованный отец и сообщил, что его сын остался в закрытой машине. Отец оставил ключи в автомобиле и захлопнул дверь. Пятилетний сын остался внутри. Двери заблокировались.

На место выехали сотрудники Кунгурской службы спасения. Они открыли автомобиль.

- Ребенок в порядке, - сообщили в пресс-службе Кунгурской городской службы спасения. - В медицинской помощи не нуждается, передан родителям.

Ранее мы писали, что в Перми мать задолжала дочке по алиментам почти миллион рублей. Ее приговорили к 6 месяцам исправительных работ. 37-летнюю жительницу Перми уже не раз пытались заставить перечислять деньги на содержание несовершеннолетней дочери. Общая сумма задолженности составила 902 тысячи рублей. При этом она уже привлекалась к ответственности по статье о неуплате средств на содержание детей, а также имела судимость за подобное преступление.

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