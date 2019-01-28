2019-01-28T06:56:45+03:00
Происшествия

В Перми прокуратура выясняет причины обрушения перекрытий в высотке на Революции

Жильцы многоэтажки были эвакуированы
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Пермская прокуратура начала проверку после ЧП в многоэтажном доме на ул. Революции 3/1, сообщает ТАСС. Сотрудники Свердловской прокуратуры Перми установят причины обрушения перекрытий в высотном доме.

14-этажка на улице Революции, 3/1, в которой обрушились перекрытия между крышей и техническим этажом, была построена в 1993 году.

Накануне вечером жильцам предложили переехать в маневренный фонд или разместиться у родственников. Им разрешили в сопровождении спасателей пройти в квартиры и взять нужные вещи и домашних животных.

- Безопасность прежде всего, поэтому прошу отнестись с пониманием, что сегодня никто в свои квартиры не возвращается, - сказал Дмитрий Самойлов. - Завтра в доме будут работать эксперты, которые обследуют, прежде всего, перекрытия, которые находятся на техническом этаже. После этого будем принимать решение, жильцы каких этажей могут вернуться домой. Для тех, кому это необходимо, подготовлены места в гостинице.

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