Саночники из Прикамья Татьяна Иванова и Владислав Южаков стала чемпионами мира

СЕГОДНЯ 06:25 2019-01-28T06:25:02+03:00

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27 января в Винтерберге (Германия) завершился чемпионат мира по санному спорту. В заключительный день соревнований разыгрывались медали в эстафете. Татьяна Иванова, Семен Павличенко и дуэт в составе Владислава Южакова и Юрия Прохорова одержала победу. Наша команда опередила австрийцев и немцев.

В составе сборной России чемпионами мира стали спортсмены из Чусового. Первой на дистанцию вышла Татьяна Иванова, а завершал гонку дуэт Владислава Южакова с Юрием Прохоровым. Отметим, что для России эта победа стала первой на чемпионатах.

Напомним, что Татьяна Иванова в личных соревнованиях стала четвертой, а Владислав Южаков с Юрием Прохоровым 11-ми в «двойках».

- Хочется сказать спасибо нашим тренерам, команде и всем кто болел и переживал, - написала Татьяна Иванова на своей странице «ВКонтакте» - Мы - чемпионы мира!