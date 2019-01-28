«Парма» на своей площадке уступила «Локомотиву-Кубань»

СЕГОДНЯ 06:07 2019-01-28T06:07:11+03:00

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Пермский клуб дал настоящий бой «Локомотиву-Кубани», но в тоге проиграл 87:95. В составе пермяков дабл-даблом отметились Рашард Келли, записавший на свой счет 16 очков и 12 подборов, а также Кен Браун, оформивший 17 очков и 16 ассистов.

Встреча с первых минут держала болельщиков в напряжении. Игра шла на встречных курсах. Но гости все время были чуть впереди. Первая четверть осталась за краснодарцами 20:14. Во втором игровом отрезке обе команды старались быстро переходить из обороны в атаку, но в такой размашистой игре успешнее были гости. Второй игровой отрезок также остался за «красно-зелеными» и перед большим перерывом краснодарцы вели 48:39.

Во второй половине встречи «Локомотив» удерживал преимущество в счете и довел игру до победы 95:87.

- Мы постарались подстроить игру для Кена Брауна, чтобы ему было проще играть в нападении, но нам не хватило второго игрока, который давал бы постоянное давление в ситуациях, когда Кен менялся на площадке, - отметил главный пермяков Николайс Мазурс. - Он умный игрок, хорошо видит игру и быстро реагирует на смену ситуации на площадке, поэтому он и набрал свои очки. Думаю, что он нам поможет в остальных играх, адаптируется к нашей системе и будет помогать команде выигрывать.