2019-01-27T20:18:19+03:00
Происшествия

«У меня четыре кошки дома остались». Жители пермской многоэтажки, где обрушились перекрытия, наконец смогли забрать своих любимцев

В свои квартиры людей не пустят еще два дня
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Люди смогли забрать своих любимцевЛюди смогли забрать своих любимцевФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Вечером в воскресенье жильцов дома по улице Революции, где обрушились перекрытия технического этажа, пустили на краткое время домой, чтобы взять нужные вещи и домашних животных. Их организованно привезли на автобусе из гимназии № 33, где был оборудован временный пункт размещения. У входа в подъезд их встретили спасатели, в сопровождении которых жильцы проходили в дом.

Взяли с собой, что смогли. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Взяли с собой, что смогли.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

У меня четыре кошки дома остались, - немолодая женщина обеспокоенно стоит у входа в подъезд. – Куда я сейчас с ними?

- Мы вышли из дома, взяли только документы и кошельки, - рассказывает девушка Дарья. – Сейчас хоть какие-то вещи соберем.

Сейчас и людям, и животным придется переезжать во временное жилье Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Сейчас и людям, и животным придется переезжать во временное жильеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Напомним, сегодня из дома по Революции были эвакуированы 230 человек. Городские власти пообещали, что всем, кто будет нуждаться во временном жилье, его предоставят.

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