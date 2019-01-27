«У меня четыре кошки дома остались». Жители пермской многоэтажки, где обрушились перекрытия, наконец смогли забрать своих любимцев
Вечером в воскресенье жильцов дома по улице Революции, где обрушились перекрытия технического этажа, пустили на краткое время домой, чтобы взять нужные вещи и домашних животных. Их организованно привезли на автобусе из гимназии № 33, где был оборудован временный пункт размещения. У входа в подъезд их встретили спасатели, в сопровождении которых жильцы проходили в дом.
Взяли с собой, что смогли.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
У меня четыре кошки дома остались, - немолодая женщина обеспокоенно стоит у входа в подъезд. – Куда я сейчас с ними?
- Мы вышли из дома, взяли только документы и кошельки, - рассказывает девушка Дарья. – Сейчас хоть какие-то вещи соберем.
Сейчас и людям, и животным придется переезжать во временное жильеФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Напомним, сегодня из дома по Революции были эвакуированы 230 человек. Городские власти пообещали, что всем, кто будет нуждаться во временном жилье, его предоставят.