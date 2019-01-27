2019-01-27T19:16:28+03:00
Происшествия

В Перми двух жителей обрушившегося дома увезли на «скорой помощи» в больницы

Но это не пострадавшие от обрушения, а лежачие больные
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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У дома дежурили машины "скорой".У дома дежурили машины "скорой".Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Двух жильцов дома по улице Революции, 3/1, где днем 27 января обрушились несколько плит перекрытия, увезли на машинах «скорой помощи» в больницы. Но, как сообщили в службе «скорой», это не пострадавшие от обрушения, а лежачие больные.

- В медицинские учреждения по социальным показаниям увезены двое лежачих жильцов, - рассказали в ведомстве. - Их транспортировали в стационары города - ГКБ №4 и МСЧ №1 с хроническими заболеваниями. Все это произошло спокойно, штатно и без какой-либо спешки. По сути, мы просто выполнили свою социальную функцию.

Напомним, сегодня из дома по Революции были эвакуированы 230 человек.

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