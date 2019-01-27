2019-01-27T18:15:27+03:00
Происшествия

Житель Прнкамья, растапливая печку, загорелся сам

Он неудачно плеснул на нее жидкость для розжига
Андрей МАТЛИН
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Типичная причина пожаров в сельских домах - прогоревшее перекрытие. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.Типичная причина пожаров в сельских домах - прогоревшее перекрытие. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю.
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В эти выходные в Пермском крае произошло сразу 10 пожаров из-за не острожного пользования отопительными печками. К счастью, на них никто не погиб, но один «горе-печник» получил серьезные ожоги и был госпитализирован.

Из-за наступивших холодов в выходные дни возросло количество пожаров по причинам нарушения правил устройства и эксплуатации отопительных печей, - сообщили В ГУ МЧС России по Пермскому краю. - С 25 по 27 января в Прикамье произошло 10 пожаров - в Перми, в Кунгуре, в Бардымском, Верещагинском, Кудымкарском и Суксунском районах. На них никто не погиб. Но житель Березовского района получил ожоги при топке печи. Он неосторожно пользовался жидкостью для розжига, и на нем вспыхнула одежда. Пожара в доме не произошло, но пострадавшего пришлось госпитализировать.

Эмчээсники Прикамья призвали жителей домов частного сектора и владельцев дач осторожно растапливать печки, соблюдая необходимые меры безопасности.

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