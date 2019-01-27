«Мародерства мы не допустим», - пообещал жителям обрушившейся высотки глава Свердловского района Перми

СЕГОДНЯ 18:05 2019-01-27T18:43:57+03:00

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Обследование обрушившегося дома по улице Революции пройдет только утром в понедельник, 28 января. Поэтому в ближайшие два дня жильцом в свои квартиры пустят только, чтобы они могли забрать необходимые вещи и домашних животных. Кстати, одна из жительниц дома очень переживала за судьбу своих четырех кошек, оставшихся в запертой квартире. Вначале жильцам сообщили, что в дом их вообще не пустят. Но после предварительного обследования конструкций здания было решено, что непосредственной опасности нет.

- Вы сможете в сопровождении спасателей пройти в квартиры и взять нужные вещи, - сообщил жителям дома, собравшимся в здании гимназии №33, Андрей Усов, глава Свердловского района. - Электричество включили, лифты работают. На подъезде будет график, когда можно будет попасть в свои квартиры. Будет организована охрана, за сохранность вещей можете не переживать. Мародерства мы не допустим.

Напомним, в воскресенье около трех часов дня на техническом этаже 14-этажного дома на улице Революции, 3/1 обрушились несколько плит перекрытия. Из людей при этом никто не пострадал. Всех жителей эвакуировали.

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