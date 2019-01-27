2019-01-27T17:23:07+03:00
Общество

В начале следующей недели в Перми потеплеет сразу на десять градусов

В понедельник днем в краевом центре будет от -10 до -15 градусов
Андрей МАТЛИН
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Мороз мне нравится, но оттепель тоже.Мороз мне нравится, но оттепель тоже.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Похоже, 20-ти и 30-градусные морозы в Прикамье отступают. Еще в воскресенье в краевом управлении МЧС предупреждали жителей края о том, что ночью в иных местах столбик термометра может опуститься до -38 градусов.

Прогноз на завтра, 28 января, - более благоприятный.

По данным Пермского центра по гирометеорологии и мониторингу окружающей среды, дневная температура воздуха в понедельник повысится сразу градусов на десять – днем будет от -10 до -15 градусов. При этом местами по краю пройдет небольшой снег.

Будет довольно ветрено – порывы юго-восточного и южного ветра могут достигать 14 метров в секунду.

Каких-либо особо неблагоприятных погодных условий ни метеорологи, ни эмчээсники не ожидают. Однако в отдельных районах края будет наблюдаться изморозь, возможны слабые метели.

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