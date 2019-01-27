2019-01-27T14:46:48+03:00
Общество

Модель из Перми Наташа Поли снялась для японского выпуска журнала Vogue

Снимки она выложила на своей странице в Instagram
Андрей МАТЛИН
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Такой увидели Наташу Поли японские фотографы. Фото: страница модели в Instagram.Такой увидели Наташу Поли японские фотографы. Фото: страница модели в Instagram.
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Сразу несколько необычных постов появились на страничке в Instagram известной модели из Перми Наташи Поли. Все они посвящены снимкам, сделанным для японского выпуска журнала Vogue Japan. Номер журнала, обложку которого украшает модель, должен выйти в марте.

Образ, в котором увидели Наташу Поли фотохудожники, которые делали фотосессию для японского выпуска журнала резко контрастирует с ее традиционным образом нежной2 утонченной девушки. На снимках предстает этакая женщина-вамп, раскрашенная густым слоем косметики в яркие краски.

Тем не менее, поклонникам модели резкая смена образа очевидно понравилась – ее посты в Instagram уже просмотрели более 13 тысяч посетителей.

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Снимки пермской модели Наташи Поли для японского выпуска журнала Vogue контрастируют с ее традиционным образом. Видео: страница модели в Instagram..

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