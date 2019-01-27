2019-01-27T13:54:03+03:00
Происшествия

В Перми разыскивают водителя BMW X5, который протаранил сразу три автомобиля, припаркованные на улице Монастырской

Он осмотрел поврежденные машины и скрылся с места аварии [видео]
Андрей МАТЛИН
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Через мгновение иномарка протаранит припаркованные машины. Фото: соцсети.Через мгновение иномарка протаранит припаркованные машины. Фото: соцсети.
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ДТП случилось в минувшую пятницу в районе пересечения улиц Сибирской и Монастырской в краевом центре. Владелец одного из поврежденных автомобилей выложил на YouTube видеозапись с камеры наблюдения, установленной в этом месте.

На видеокадрах видно, как с улицы Сибирской сворачивает на скорости на улицу Монастырскую автомобиль BMW X5 и начинает двигаться в направлении Соборной площади.

Но, не справившись с управлением, водитель иномарки таранит три припаркованные на обочине машины. Он останавливается, выходит из автомобиля, осматривает повреждения. А затем преспокойно уезжает.

Хозяин поврежденной машины обратился к возможным свидетелям этой аварии – всех, кто что-либо о ней знает, он просит сообщить об этом в полицию по телефону 02 (или 112 с сотового).

В центре Перми иномарка протаранила сразу три припаркованных автомобиля. Видео: соцсети..

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