В Перми разыскивают водителя BMW X5, который протаранил сразу три автомобиля, припаркованные на улице Монастырской
ДТП случилось в минувшую пятницу в районе пересечения улиц Сибирской и Монастырской в краевом центре. Владелец одного из поврежденных автомобилей выложил на YouTube видеозапись с камеры наблюдения, установленной в этом месте.
На видеокадрах видно, как с улицы Сибирской сворачивает на скорости на улицу Монастырскую автомобиль BMW X5 и начинает двигаться в направлении Соборной площади.
Но, не справившись с управлением, водитель иномарки таранит три припаркованные на обочине машины. Он останавливается, выходит из автомобиля, осматривает повреждения. А затем преспокойно уезжает.
Хозяин поврежденной машины обратился к возможным свидетелям этой аварии – всех, кто что-либо о ней знает, он просит сообщить об этом в полицию по телефону 02 (или 112 с сотового).
В центре Перми иномарка протаранила сразу три припаркованных автомобиля. Видео: соцсети..