Жителю Прикамья дали 3 года за то, что он второй раз за 2 месяца попался пьяным за рулем

СЕГОДНЯ 10:37 2019-01-27T10:37:05+03:00

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В августе прошлого года сотрудники ГИБДД остановили автомобиль ВАЗ-2107, за рулем которого сидел нетрезвый 34-летний житель Суксунского района.

Его доставили в дежурную часть полиции, и там выяснилось, что двумя месяцами ранее его уже судили за езду в пьяном виде и лишили прав.

- Тогда суд назначил ему наказание в виде 280 часов обязательных работ и лишил права управления транспортным средством на срок 2 года 6 месяцев, - рассказали в ГУ МВД России по Пермскому краю. - Однако должных выводов он для себя не сделал. В отношении нарушителя вновь возбудили уголовное дело. Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, в течение двух с половиной лет ему запрещено заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Как сообщили в полиции, всего с начала года в Пермском крае возбуждено10 уголовных дел за повторное нарушение ПДД - по статье о нарушении правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию.