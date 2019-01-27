В краевом МЧС предупредили о возможном понижении температуры в Прикамье до -38 градусов

СЕГОДНЯ 10:05 2019-01-27T10:05:35+03:00

Во время мороза и гололеда тормозной путь автомобилей увеличивается. Фото: ГИБДД.

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В ГУ МЧС по Пермскому краю со ссылкой на прогнозы метеорологов предупредили о возможном существенном понижении температуры воздуха в воскресенье. Спасатели сообщили, что ночью столбик термометра может опуститься до -38 градусов.

- 27 января ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, в отдельных районах изморозь, днем слабая метель. Ветер юго-восточный днем 7-12 метров в секунду, ночью 2-7 метров в секунду.

Температура воздуха днем от -15 до -20 градусов, местами по северу и востоку края от -22 до -27 градусов. ночью температура воздуха – от -26 до -31 градусов, при прояснениях – от -33 до -38 градусов.

- Понижение температуры может спровоцировать образование наледи на проезжей части и ограничение видимости, - предупредили в краевом ГИБДД. - На дорогах образуются снежные заносы, накат и гололедица. В таких условиях стоит выбирать меньшую скорость движения, больший боковой интервал и дистанцию до впереди идущих транспортных средств и избегать резких манёвров. В гололёд значительно увеличивается тормозной путь. При подъезде к пешеходным переходам и перекрёсткам нужно заранее снижать скорость.