В Прикамье прокуроры нашли нарушения в работе инспекции госжилнадзора

СЕГОДНЯ 08:35 2019-01-27T08:35:35+03:00

Нам не все равно, кто управляет нашим домом. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

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Как известно, управлять многоквартирными домами могут только управляющие организации, имеющие соответствующую лицензию. Если такой лицензии нет или ее отобрали за те или иные нарушения – «управляйки» должны быть исключены из реестра добросовестных управляющих организаций. Ведь именно этим списком, в том числе, должны руководствоваться жильцы многоквартирных домов, выбирая того, кто будет управлять содержанием многоэтажек.

Но, как выяснилось при прокурорской проверке, лишенные лицензии управляющие организации не исключались из реестра добросовестных предприятий.

- В ходе проверки инспекции государственного жилищного надзора Пермского края были выявлены нарушения при управлении многоквартирными домами, - сообщили в краевой прокуратуре. – В частности, инспекция не принимала мер, направленных на исключение сведений об управляющих компаниях из реестра лицензий. По итогам проверки заместителем прокурора края начальнику инспекции внесено представление об устранении допущенных нарушений.