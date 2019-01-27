2019-01-27T07:38:30+03:00
Общество

На охранника автопарковки в Перми набросился с ножом его знакомый

Они вместе выпивали в будке охраны
Андрей МАТЛИН
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В будке охраны автопарковки произошла поножовшина.В будке охраны автопарковки произошла поножовшина.
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Преступление произошло ночью на одной из автопарковок в Ленинском районе Перми.

- В будке охраны 40-летний ранее судимый, нигде не работающий местный житель ударил ножом своего 32-летнего знакомого, сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. – Они поссорились в ходе совместного распития спиртных напитков.

Как сообщили в полиции, потерпевший с проникающим ранением грудной клетки госпитализирован в больницу. Подозреваемый задержан сотрудниками полиции и водворен в изолятор временного содержания. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Всего вчера, 26 января, на территории Пермского края зарегистрировано 56 преступлений. Сотрудниками полиции раскрыто 50 преступлений, из них по горячим следам – 32.

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