2019-01-27T07:16:31+03:00
Общество

В Перми мать задолжала дочке по алиментам почти миллион рублей

Ее приговорили к 6 месяцам исправительных работ
Андрей МАТЛИН
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Судебные приставы установили, что алиментщица задолжала более 900 тысяч.Судебные приставы установили, что алиментщица задолжала более 900 тысяч.
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37-летнюю жительницу Перми уже не раз пытались заставить перечислять деньги на содержание несовершеннолетней дочери.

- В течение 2018 года она злостно уклонялась от уплаты взысканных по решению суда алиментов, не оказывала добровольной материальной помощи своей несовершеннолетней дочери, - сообщили в краевой прокуратуре. - Общая сумма задолженности составила 902 тысячи рублей. При этом она уже привлекалась к ответственности по статье о неуплате средств на содержание детей, а также имела судимость за подобное преступление.

Злостная алиментщица вновь оказалась на скамье подсудимых, уголовное дело против нее расследовал дознаватель отдела судебных приставов.

Суд приговорил ее к 6 месяцам исправительных работ. При этом у нее будут удерживать 10 процентов заработка в доход государства.

Мы также писали о том, что в Прикамье злостная алиментщица пряталась под диваном, скрываясь от судебных приставов. Она задолжала своему ребенку 300 тысяч рублей.

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