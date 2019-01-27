В Перми мать задолжала дочке по алиментам почти миллион рублей

СЕГОДНЯ 07:16 2019-01-27T07:16:31+03:00

Судебные приставы установили, что алиментщица задолжала более 900 тысяч.

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37-летнюю жительницу Перми уже не раз пытались заставить перечислять деньги на содержание несовершеннолетней дочери.

- В течение 2018 года она злостно уклонялась от уплаты взысканных по решению суда алиментов, не оказывала добровольной материальной помощи своей несовершеннолетней дочери, - сообщили в краевой прокуратуре. - Общая сумма задолженности составила 902 тысячи рублей. При этом она уже привлекалась к ответственности по статье о неуплате средств на содержание детей, а также имела судимость за подобное преступление.

Злостная алиментщица вновь оказалась на скамье подсудимых, уголовное дело против нее расследовал дознаватель отдела судебных приставов.

Суд приговорил ее к 6 месяцам исправительных работ. При этом у нее будут удерживать 10 процентов заработка в доход государства.

Мы также писали о том, что в Прикамье злостная алиментщица пряталась под диваном, скрываясь от судебных приставов. Она задолжала своему ребенку 300 тысяч рублей.