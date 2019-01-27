2019-01-27T06:31:35+03:00
Происшествия

В Перми сотруднику ГУФСИН дали 9 лет за то, что он приобрел для заключенных наркотики

Он работал начальником отряда по воспитательной работе с осужденными
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Воспитатель колонии теперь сам сядет за решетку.Воспитатель колонии теперь сам сядет за решетку.
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В Перми к длительному заключению в колонии строгого режима приговорили бывшего начальника отряда отдела по воспитательной работе с осужденными исправительной колонии №12 ГУФСИН России по Пермскому краю. Вместо того, чтобы воспитывать заключенных, он решил снабжать их наркотиками.

- Он вступил в сговор с осужденным, отбывающим наказание в исправительном учреждении, и согласился за денежное вознаграждение приобрести для него наркотические средства и пронести их на территорию исправучреждения, - сообщили в краевой прокуратуре. – При передаче наркотиков начальник отряда был задержан сотрудниками полиции на месте преступления.

Бывшего работника ГУФСИН судили по статье о покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, совершенном лицом с использованием своего служебного положения. Судья Кировского районного суда приговорил его к 9 годам колонии строгого режима. Также он на 10 лет лишен права занимать должности государственного служащего.

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