Пермский фильм завоевал всероссийскую кинопремию «Золотой Орел»

СЕГОДНЯ 16:12 2019-01-26T16:12:56+03:00

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В Москве прошла церемония вручения национальной кинопремии «Золотой Орел». Лучшим документальным фильмом стала лента «Медведи Камчатки. Начало жизни», созданная пермскими режиссерами Ириной Журавлевой и Владиславом Гришиным.

Эта картина впервые была показана в Перми на фестивале документального кино «Флаэртиана» в программе специальных показов, затем она вышла в широкий прокат по России.

Фильм рассказывает о детстве и взрослении камчатских медвежат в дикой природе. Больше полугода группа натуралистов осторожно наблюдала за медвежьими семьями, где только появились неумелые детеныши, которым предстоит пройти школу выживания и стать могучими бурыми медведями.

- «Золотой Орел» у «Медведей Камчатки». Такие дела. Это значит, что киномир открывается природе, откликается, и что мы совершаем маленькую революцию. Поздравляю всю команду, каждого, кто поверил в фильм, помог нам, всех, кто болел. Спасибо, дорогие! – написала режиссер Ирина Журавлева.