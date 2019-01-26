2019-01-26T12:47:47+03:00
Общество

В Перми пройдут бесплатные курсы по подготовке к «Тотальному диктанту»

Сам диктант состоится 13 апреля
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Диктант состоится 13 апреля.Диктант состоится 13 апреля.
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С четверга, 31 января в Перми начнутся еженедельные бесплатные курсы по русскому языку «Русский по четвергам», которые проводятся в рамках акции «Тотальный диктант». На курсах все желающие принять участие в диктанте смогут вспомнить правила орфографии и пунктуации, получить консультацию филолога и повысить свой уровень грамотности.

- Слушателям курсов предстоит писать мини-диктанты и совместно с преподавателем разбирать встречающиеся в них грамматические и лексические трудности, - рассказали организаторы. - Занятия будут проводить члены экспертной комиссии Тотального диктанта в Перми.

Занятия будут проходить в Пермской краевой библиотеке имени Горького каждый четверг вплоть до «Тотального диктанта», который состоится 13 апреля. Время проведения - с 19.00 до 20.30. Приглашаются все желающие, заранее регистрироваться не надо.

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