2019-01-26T12:35:50+03:00
Происшествия

«Лучше бы в полицию обращались»: в ГУ МВД Пермского края информацию о педофиле не подтверждают

О том, что в Мотовилихее появился педофил, сообщили в соцсетях
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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..Фото: архив "КП"
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В пермских соцсетях прошел вал сообщений о том, что в Мотовилихинском районе появился педофил, который якобы изнасиловал 9-летнего мальчика. «Его ищут третий день», - пишет одна из мамочек, распространивших этот пост.

Но в ГУ МВД по Пермскому краю сообщили, что информация не соответствует действительности.

- Мы не подтверждаем сообщение о появлении педофила, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. – Если же жители Перми обладают сведениями о каком-то преступлении, то надо не в соцсетях посты писать, а обращаться в правоохранительные органы или сообщать информацию в полицию по телефону 02.

Напомним, ранее мы писали о том, что 41-летний житель Удмуртской Республики пожизненно лишен свободы за изнасилование и убийство двух девочек более 12 лет назад. Летом 2006 года мужчина познакомился с убежавшими из дома 13-летней девочкой и её 12-летней подружкой на вокзале Пермь-II. Он обманом привел девочек в безлюдное место на территории Дзержинского района краевого центра. Там он изнасиловал и убил девочек. На протяжении более 12 лет преступления оставались нераскрытыми. Только в ноябре 2017 года преступник был установлен. Он был задержан и привлечен к уголовной ответственности.

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