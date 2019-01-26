2019-01-26T12:08:29+03:00
Общество

В Прикамье легче дышать, чем в Забайкалье, на Сахалине и в Свердловской области

Министерство природных ресурсов и экологии РФ выяснило, в каких российских регионах самый грязный воздух
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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В Минприроды назвали регионы России с самым грязным воздухом GLOBAL LOOK PRESSВ Минприроды назвали регионы России с самым грязным воздухом GLOBAL LOOK PRESS
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Министерство природных ресурсов и экологии России выяснило, в каких российских регионах самый грязный воздух. Возглавил этот антирейтинг Забайкальский край.

Кроме того, по данным ведомства, загрязняющие вещества значительно превысили уровень среднесуточной предельно допустимой концентрацию в пробах атмосферного воздуха, взятых в Республике Хакасия, Мурманской области и Красноярском крае. Далее в рейтинге загрязненности следуют Ленинградская область, Москва, Сахалинская, Кемеровская, Волгоградская и Свердловская области.

Пермский край в список самых грязных регионов не попал.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Березниках прямо по центру городу бегают лисы. Автолюбитель снял на видеорегистратор кадры того, как по проспекту Ленина бегают две лисы. Животные пересекли дорогу и убежали. Автомобилист поехал за ними и нашел одну из лисицу в сугробе. Видео он выложил в соцсетях.

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