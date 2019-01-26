2019-01-26T09:31:43+03:00
Спорт

«Ничего страшного, взыщем как-нибудь»: «Амкар» прокомментировал требования минспорта вернуть субсидии

Картинка появилась в твиттере ликвидированного футбольного клуба
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Фото: Твиттер ФК "Амкар"Фото: Твиттер ФК "Амкар"
Изменить размер текста:

В своем твиттере футбольный клуб «Амкар» картинкой из мульфильма "Трое из Простоквашино" прокомментировал требования краевого министерства спорта вернуть 543 миллиона рублей. Эти средства были выделены «Амкару» в качестве субсидий в 2017 и 2018 годах. Но во время ведомственной проверки было установлено, что клуб допустил нарушения при расходовании бюджетных средств. Вот только «Амкара» уже не существует.

Напомним, 13 июня 2018 года Российский футбольный союз (РФС) отозвал лицензию у «Амкара» из-за отсутствия финансовых гарантий на предстоящий сезон. После этого состоялось собрание правление пермского футбольного клуба, на котором было принято решение не заявлять команду даже во вторую лигу.

А в ноябре арбитражный суд Пермского края признал «Амкар» банкротом. В клубе введено конкурсное управление по упрощенной процедуре банкротства. Поэтому требование о возврате денег было направлено конкурсному управляющему клуба.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми пройдут бесплатные курсы по подготовке к «Тотальному диктанту»
«Лучше бы в полицию обращались»: в ГУ МВД Пермского края информацию о педофиле не подтверждают
В Прикамье легче дышать, чем в Забайкалье, на Сахалине и в Свердловской области
МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются морозы до -37 градусов
Из-за аварии на Чусовском мосту скопились многокилометровые пробки
В Перми из-за пожара эвакуируют жильцов 10-этажного дома
В Прикамье 15-летний подросток отобрал у сверстника электронную сигарету, распылив ему в лицо газ
В Прикамье 21-летняя девушка получила пять лет за убийство ревнивого мужа
Клиенты Tele2 начнут «Киберпонедельник» в воскресенье
Замминистра строительства и ЖКХ РФ высоко оценил перспективы пермского «умного домофона»
Пермские ИТ-компании представили инновационные проекты зампреду Правительства РФ
На Чусовском мосту столкнулись две фуры, оба водителя в больнице
Пермячка добилась для ребенка места в детском саду
В Прикамье вновь ожидается похолодание до -32 градусов
В Перми водитель автобуса, виновный в гибели 11-летнего мальчика, предстанет перед судом
В Прикамье наркоман оборудовал в квартире две теплицы, где выращивал коноплю
В Прикамье мужчина пострадал, пытаясь потушить холодильник
Поезд Пермь - Адлер застрял в снегу в Саратовской области
Пьяная жительница Прикамья прилюдно оскорбила полицейского
В Перми торговый центр «Шоколад» эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации
Три человека погибли в ДТП в Пермском районе
«Похищали деньги и ценные вещи». В Перми осудили банду псевдогазовиков
В Прикамье подожгли двухэтажный дом, трех детей увезли на «скорой»