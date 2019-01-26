«Ничего страшного, взыщем как-нибудь»: «Амкар» прокомментировал требования минспорта вернуть субсидии

СЕГОДНЯ 09:31 2019-01-26T09:31:43+03:00

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В своем твиттере футбольный клуб «Амкар» картинкой из мульфильма "Трое из Простоквашино" прокомментировал требования краевого министерства спорта вернуть 543 миллиона рублей. Эти средства были выделены «Амкару» в качестве субсидий в 2017 и 2018 годах. Но во время ведомственной проверки было установлено, что клуб допустил нарушения при расходовании бюджетных средств. Вот только «Амкара» уже не существует.

Напомним, 13 июня 2018 года Российский футбольный союз (РФС) отозвал лицензию у «Амкара» из-за отсутствия финансовых гарантий на предстоящий сезон. После этого состоялось собрание правление пермского футбольного клуба, на котором было принято решение не заявлять команду даже во вторую лигу.

А в ноябре арбитражный суд Пермского края признал «Амкар» банкротом. В клубе введено конкурсное управление по упрощенной процедуре банкротства. Поэтому требование о возврате денег было направлено конкурсному управляющему клуба.