МЧС предупреждает: в Прикамье ожидаются морозы до -37 градусов

СЕГОДНЯ 08:57 2019-01-26T08:57:59+03:00

Старайтесь не выходить из дома в это воскресенье

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По данным Пермского ЦГМС - филиала ФГБУ «Уральское УГМС» в воскресенье, 27 января, в Пермском крае ожидаются сильные морозы. Температура в отдельных районах может опуститься до минус 37 градусов.

Главное управление МЧС России по Пермскому краю рекомендует жителям региона быть предельно осторожными во время морозов и соблюдать меры безопасности, которые помогут предотвратить несчастные случаи.

- Ограничьте длительное пребывание на улице детей, пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями, - советует МЧС. - Одевайтесь теплее, опасайтесь переохлаждения и обморожения. На улице оказывайте помощь пожилым и престарелым людям. Будьте внимательны и осторожны на дорогах. Водителям следует соблюдать правила дорожного движения и скоростной режим. По возможности откажитесь от дальних поездок. При обогреве жилья соблюдйте правила пожарной безопасности, не перегружайте электросеть большим количеством подключаемых электроприборов.