2019-01-25T18:53:42+03:00
Происшествия

Из-за аварии на Чусовском мосту скопились многокилометровые пробки

Водитель фуры превысил скорость, выехал на встречную полосу и врезался в другой большегруз
Вероника РАНГУЛОВА
Поделиться:
Фото из группы Вконтакте "ЧП ДТП Пермь"Фото из группы Вконтакте "ЧП ДТП Пермь"
Изменить размер текста:

Авария на Чусовском мосту в Перми случилась в пятницу, 25 января, в 15.35 по местному времени на автодороге "Пермь - Березники".

Как сообщили в ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю, в это время со стороны города Березники двигался большегрузный автомобиль "Скания". На Чусовском мосту 34-летний водитель из города Набережные Челны нарушил правила дорожного движения, превысил скорость, выехал на полосу для встречного движения и врезался в другой большегруз МАН под управлением 35-летнего водителя, автомобиль 37-го региона.

Травмы получили оба водителя, они доставлены в больницу.

На месте аварии работают пять нарядов дорожно-патрульной службы, организовано реверсивное движение.

На месте ДТП скопились многокилометровые пробки в обе стороны. Одно транспортное средство уже эвакуировали с проезжей части, сейчас идет эвакуация другой фуры. Водители, при поездках в данном направлении будьте внимательны о осторожны.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми из-за пожара эвакуируют жильцов 10-этажного дома
В Прикамье 15-летний подросток отобрал у сверстника электронную сигарету, распылив ему в лицо газ
В Прикамье 21-летняя девушка получила пять лет за убийство ревнивого мужа
Клиенты Tele2 начнут «Киберпонедельник» в воскресенье
Замминистра строительства и ЖКХ РФ высоко оценил перспективы пермского «умного домофона»
Пермские ИТ-компании представили инновационные проекты зампреду Правительства РФ
На Чусовском мосту столкнулись две фуры, оба водителя в больнице
Пермячка добилась для ребенка места в детском саду
В Прикамье вновь ожидается похолодание до -32 градусов
В Перми водитель автобуса, виновный в гибели 11-летнего мальчика, предстанет перед судом
В Прикамье наркоман оборудовал в квартире две теплицы, где выращивал коноплю
В Прикамье мужчина пострадал, пытаясь потушить холодильник
Поезд Пермь - Адлер застрял в снегу в Саратовской области
Пьяная жительница Прикамья прилюдно оскорбила полицейского
В Перми торговый центр «Шоколад» эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации
Три человека погибли в ДТП в Пермском районе
«Похищали деньги и ценные вещи». В Перми осудили банду псевдогазовиков
В Прикамье подожгли двухэтажный дом, трех детей увезли на «скорой»