Из-за аварии на Чусовском мосту скопились многокилометровые пробки

СЕГОДНЯ 18:53 2019-01-25T18:53:42+03:00

Водитель фуры превысил скорость, выехал на встречную полосу и врезался в другой большегруз

Изменить размер текста: A A

Авария на Чусовском мосту в Перми случилась в пятницу, 25 января, в 15.35 по местному времени на автодороге "Пермь - Березники".

Как сообщили в ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю, в это время со стороны города Березники двигался большегрузный автомобиль "Скания". На Чусовском мосту 34-летний водитель из города Набережные Челны нарушил правила дорожного движения, превысил скорость, выехал на полосу для встречного движения и врезался в другой большегруз МАН под управлением 35-летнего водителя, автомобиль 37-го региона.

Травмы получили оба водителя, они доставлены в больницу.

На месте аварии работают пять нарядов дорожно-патрульной службы, организовано реверсивное движение.

На месте ДТП скопились многокилометровые пробки в обе стороны. Одно транспортное средство уже эвакуировали с проезжей части, сейчас идет эвакуация другой фуры. Водители, при поездках в данном направлении будьте внимательны о осторожны.