В Перми из-за пожара эвакуируют жильцов 10-этажного дома

СЕГОДНЯ 18:35 2019-01-25T18:37:13+03:00

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Вечером в пятницу, 25 января, в Перми начался пожар в десятиэтажном жилом доме по адресу: улица Грибоедова, 68 (это Мотовилихинский район Перми).

Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, на место происшествия выехали пожарные подразделения. Известно, что загорание произошло в подвале доме. Сейчас проводится эвакуация жителей третьего и четвертого подъездов.

Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, еще один пожар случился в Перми на прошлой неделе, 17 января, в офисном здании на улице Монастырской. Пострадали 14 человек, четверо до сих пор остаются в больницах города.

Беременную женщину очевидцы пожара спасали из окна третьего этажа. Они подтащили к окну лестницу и вытащили женщину. Ее экстренно доставили в больницу, где врачи провели операцию кесарева сечения. Родилась девочка весом 2 800 кг. Мама и малышка чувствуют себя удовлетворительно.

В реанимации краевой больницы остается еще одна пострадавшая - 37-летняя женщина выпрыгнула из окна и получила тяжелую травму головы.

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