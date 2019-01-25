В Прикамье 15-летний подросток отобрал у сверстника электронную сигарету, распылив ему в лицо газ

СЕГОДНЯ 17:52 2019-01-25T17:52:07+03:00

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В Чайковском будут судить 15-летнего подростка, в отношении которого Следственный комитет расследовал уголовное дело по статье "Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия".

Все случилось в октябре прошлого года. Как сообщили в пресс-службе краевого следственного управления, 15-летний парень нашел в социальной сети объявление о продаже электронной сигареты. Решил ее купить и договорился с 14-летним продавцом о встрече.

Покупатель даже не собирался платить за сигарету деньги, поэтому на встречу взял с собой средство самообороны - баллончик "ШОК перцовый". Встретившись с продавцом, подросток осмотрел сигарету, а потом заявил, что денег на покупку ему не хватает и нужно сходить домой.

Парни пошли к дому преступника вместе. По дороге, в безлюдном месте, покупатель вытащил баллончик и распылил газ прямо в глаза потерпевшему. После этого, забрав электронную сигарету, малолетний преступник скрылся.

Подозреваемого вычислили сразу же. Баллончик и сама сигарета были обнаружены у него дома. Сейчас подростка ждет суд. Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы, но поскольку подсудимый не достиг совершеннолетия, сурового наказания он, скорее всего, избежит.