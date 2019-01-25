2019-01-25T17:38:29+03:00
Происшествия

В Прикамье 21-летняя девушка получила пять лет за убийство ревнивого мужа

На суде она сказала, что мужчина начал ее избивать, и она схватилась за нож
Вероника РАНГУЛОВА
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Приговор суда вступил в законную силуПриговор суда вступил в законную силуФото: архив "КП"
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Страшной трагедией закончились семейные посиделки двух супругов из Чернушинского района Пермского края. Все случилось еще 7 сентября прошлого года в селе Ананьино.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России, муж и жена вместе распивали спиртные напитки. На почве ревности вспыхнула ссора. Мужчина начал избивать 21-летнюю девушку, но та дала отпор. Схватила кухонный нож и нанесла супругу множественные удары.

Потерпевший получил травмы, несовместимые с жизнью, и умер. В отношении преступницы возбудили уголовное дело по статье "Убийство". К слову, ранее девушка судима не была.

Недавно состоялся суд, приговор вынесли с учетом смягчающих обстоятельств. Девушка получила пять лет в колонии общего режима. Приговор уже вступил в законную силу.

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