Клиенты Tele2 начнут «Киберпонедельник» в воскресенье

СЕГОДНЯ 15:44 2019-01-25T15:44:36+03:00

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Масштабная распродажа стартует в полночь на 28 января. Клиенты Tele2 смогут воспользоваться скидками до 90% на шесть часов раньше официального старта.

Клиенты Tele2 получат доступ к закрытой распродаже «Киберпонедельник» на сайте c-monday.com. Для них акция начнется на 6 часов раньше — в воскресенье, 27 января, в 18:00 по московскому времени. Это позволит абонентам больше получить от распродажи, так как количество товаров с лучшими скидками ограничено и обычно они заканчиваются первыми.

В «Киберпонедельнике» на c-monday.com примут участие крупные сетевые магазины OBI, OZON, «Ашан», METRO Cash&Carry, «Леруа Мерлен». Кроме того, клиенты оператора смогут воспользоваться предложениями от продавцов бытовой техники и электроники: «Эльдорадо», «М.Видео», «Техпорта», «Технопарка», Re:Store и др. Товары для детей представлены интернет-площадками «Детского мира» и LEGO, а ювелирные украшения со скидками будут доступны на сайтах UNOde50 и «Адамаса». Любители интернет-шопинга смогут купить товары на выгодных условиях от Gloria Jeans, Wildberries, «Юлмарта» и Goods.ru. Путешественников могут заинтересовать предложения OZON.Travel.

Чтобы воспользоваться скидками, клиентам Tele2 необходимо быть пользователем программы лояльности «Больше». Активировать закрытую ссылку можно как через сайт Tele2, так и через вкладку в приложении «Мой Tele2». Программа лояльности «Больше» рассчитана на индивидуальные интересы клиентов и предлагает выгодные скидки и кешбэк от партнеров. По итогам 2018 года число активаций в программе увеличилось в 5,4 раза.

Олег Решетин, директор по стратегическому развитию продуктового портфеля Tele2:

«Нашу программу лояльности выбирает все больше клиентов. По итогам 2018 года число ее пользователей показало сенсационный пятикратный рост. При этом в топе самых востребованных категорий — предложения в рамках популярных распродаж. На прошлогодние «Черную пятницу» и «Киберпонедельник» пришлась примерно десятая часть подключений к программе. Следуя подходу «других правил», Tele2 снова предлагает клиентам эксклюзивный, «воскресный» доступ к «Киберпонедельнику» на с-monday.com. Мы уверены, что закрытая распродажа позволит абонентам приобрести товары от многочисленных партнеров акции. Среди них сетевые гипермаркеты, популярные интернет-магазины и продавцы электроники. Скидки будут достигать привлекательных 90%».