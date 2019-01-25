2019-01-25T15:10:02+03:00
Происшествия

На Чусовском мосту столкнулись две фуры, оба водителя в больнице

Очевидцы сняли последствия аварии на видео
Константин КЯКИНЕН
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ЧП ДТП ПермьЧП ДТП Пермь
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25 января днем на Чусовском мосту произошла авария. Столкнулись все фуры.

- Сотрудники полиции работают на месте ДТП, - сказали в краевой полиции. - Причины и последствия аварии выясняются. Известно, что в ДТП пострадали оба водителя, они доставлены в больницу.

Очевидцы сняли последствия аварии на видео и выложили в паблик «Пермь Info». На мосту образовалась большая пробка. Свободна только одна полоса.

Также мы сегодня писали, что три человека погибли в ДТП в Пермском районе .Водитель кроссовера выехал на встречную полосу. В 9.40 по автодороге Кукуштан − Чайковский в направлении Чайковского двигался автомобиль «Киа Соренто». На 12-м километре трассы вблизи деревни Челябы водитель решил обогнать идущую впереди машину и выехал на полосу встречного движения, не убедившись в безопасности маневра. В результате его кроссовер столкнулся с идущим навстречу автомобилем «Лада Веста».

На Чусовском мосту столкнулись две фуры.видео: паблик "Пермь Info"

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