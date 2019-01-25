Пермячка добилась для ребенка места в детском саду

СЕГОДНЯ 14:58 2019-01-25T14:58:34+03:00

Для этого мать была вынуждена обратиться в суд

Изменить размер текста: A A

Пермский краевой суд обязал управление образование Пермского района предоставить место в детском саду жительнице Перми.

Ранее чиновники отказали матери ребенка, сославшись на отсутствие мест в дошкольных учреждениях. Однако женщина решила искать справедливость в суде.

Пермский районный суд пришел к выводу о незаконности отказа, поскольку управление образования должно было принять меры для устройства ребенка в другой детский сад. В краевой инстанции решение райсуда оставлено без изменения.

- Требование истца обоснованно и подлежит удовлетворению, - сообщили в пресс-службе краевого суда. - Управление образования Пермского района обязано предоставить место ребенку с учетом территориальной доступности.

Тем временем, в Прикамье прокуратура внесла представление главе минздрава. Пермяк пожаловался на плохое лечение. После реабилитации в больнице про него забыли и дальше не лечили.