2019-01-25T14:42:28+03:00
Общество

В Прикамье вновь ожидается похолодание до -32 градусов

Пермская Госавтоинспекция предупреждает о возможных осложнениях на дорогах
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Иван ПРОХОРОВ
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Региональное управление МЧС предупреждает о похолодании в Пермском крае. По данным Пермского гидрометцентра, 26 января в Пермском крае ожидаются сильные морозы. Местами температура упадет до -32 градусов.

Спасатели советуют жителям одеваться теплее, на улице оказывать помощь пожилым и людям с ограниченными возможностями.

Кроме того, пермская Госавтоинспекция предупреждает водителей и пешеходов о возможных осложнениях обстановки на дорогах. В выходные температура воздуха в Перми опустится до -29 градусов.

- Понижение температуры может спровоцировать образование наледи на проезжей части и ограничение видимости, - отмечают в ГИБДД, - На дорогах образуются снежные заносы, накат и гололедица. Стоит выбирать меньшую скорость движения, соблюдать больший боковой интервал и дистанцию до впереди идущих транспортных средств и избегать резких маневров. При подъезде к пешеходным переходам и перекрёсткам нужно заранее снижать скорость. В гололёд значительно увеличивается тормозной путь.

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