2019-01-25T14:17:07+03:00
Происшествия

В Перми водитель автобуса, виновный в гибели 11-летнего мальчика, предстанет перед судом

Мальчик готовился к посвящению в кадеты
Константин КЯКИНЕН
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фото: СУ СКР по Пермскому краюфото: СУ СКР по Пермскому краю
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В Перми завершено расследование уголовного дела по факту гибели 11-летнего школьника в автобусе в Мотовилихинском районе Перми.

Трагедия произошла утром 20 февраля прошлого года. 53-летний житель Бардымского района управлял пустым автобусом SCANIA. На круговом движении водитель не предоставил преимущество в движении и столкнулся с другим автобусом маршрута №68, который следовал во встречном направлении. Произошло столкновение, в котором погиб пассажир.

Кондуктор автобуса №68 Надежда рассказала, как это было:

- Около 7.15 мы делали второй рейс. В районе развязки улиц Тургенева и Макаренко наш водитель Светлана заметила, как наперерез мчится автобус маршрута №1. Она хотела уйти от столкновения, ускорилась, но все же не сумела предотвратить аварию. Удар пришелся в заднюю часть автобуса. К сожалению, на последнем сидении находился мальчик. Удар пришелся практически в то место, где он сидел. Я знаю этого мальчика, он каждый день ездил на нашем автобусе в школу.

В ходе предварительного следствия по уголовному делу проведены 11 судебных экспертиз, допрошены свыше 30 свидетелей, сообщили в пресс-службе краевого следственного комитета. Материалы уголовного дела составили 9 томов. Виновнику ДТП предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. Дело передано в суд.

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