В Прикамье наркоман оборудовал в квартире две теплицы, где выращивал коноплю

СЕГОДНЯ 13:48 2019-01-25T13:48:59+03:00

У 32-летнего мужчины изъято почти два килограмма марихуаны

Изменить размер текста: A A

Сотрудники линейного отдела полиции в Чусовом задержали 32-летнего мужчину по подозрению в сбыте запрещенных веществ. В момент задержания молодой человек находился в состоянии наркотического опьянения.

В ходе обыска в квартире задержанного оперативники обнаружили кусты конопли. Мужчина оборудовал две мини-теплицы, а также смонтировал автоматическую систему для поддержания микроклимата, необходимого для быстрого роста растений.

Полицейские изъяли 15 кустов конопли, а также три емкости высушенной марихуаны общим весом 1752 грамма. Было установлено, что молодой человек постоянно употребляет наркотики. При расследовании уголовного дела стало известно, что в начале 2018 года мужчина приобрел семена наркосодержащих растений и все необходимое оборудование для создания теплиц и системы вентиляции. Мужчине предъявлено обвинение по 228 статье.

Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы в суд.