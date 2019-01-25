В Прикамье мужчина пострадал, пытаясь потушить холодильник

СЕГОДНЯ 13:26 2019-01-25T13:26:39+03:00

С ожогами он был доставлен в больницу

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25 января в 3.40 ночи в Краснокамске произошел пожар в садовом домике на ул. Промышленная. 40-летний собственник строения проснулся посреди ночи от запаха дыма. Горела электропроводка от холодильника. Мужчина попытался сам потушить пламя, но не смог. Тогда он был вынужден покинуть дом. Прибежал к соседям и от них позвонил в пожарную охрану.

Прибывшие пожарные обнаружили, что пламя от горящего дома может распространиться на соседние здания. Им удалось погасить пожар. Предварительная причина – короткое замыкание электропроводки. По факту пожара проводится проверка.

Хозяин дома во время тушения пожара получил ожоги 6%, был госпитализирован врачами скорой медицинской помощи в ожоговое отделение 21 городской больницы.

Ранее мы писали, что в Прикамье многодетная семья спаслась на пожаре. Мама ночью почувствовала запах дыма и разбудила мужа и детей. 23 января семья легла спать около двенадцати часов. Мама проснулась после ночи и почувствовала запах дыма. Открыв дверь в квартиру, обнаружила, что горит веранда, после чего она разбудила мужа и детей, вызвала пожарных. Родители и дети вылезли на улицу через окно.