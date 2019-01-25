Поезд Пермь - Адлер застрял в снегу в Саратовской области

СЕГОДНЯ 12:54 2019-01-25T12:54:09+03:00

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Пресс-служба Приволжской железной дороги сообщает, что из-за снежных заносов в Саратовской области застряли три поезда. Среди них - пассажирский поезд №354 Пермь - Адлер. По информации пресс-службы, максимальное время задержки составляет два часа. Также с запозданием следуют пригородные поезда.

- В поездах для пассажиров организовано питание, - сообщают в пресс-службе Приволжской железной дороги. - Пассажирам, ожидающим поезда, предоставляются места в комнатах отдыха, а для пассажиров с детьми в зале повышенной комфортности на вокзале Саратова. В кассах организован прием билетов от пассажиров, принявших решение не совершать поездку, без удержания сборов.

24 января в Саратовском регионе, по предварительным оценкам специалистов, выпало около 55 см осадков. Снегопад сопровождался сильной метелью и порывами ветра до 20 м/с.

Более подробно об изменении расписания можно узнать по телефону единого информационного центра ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).