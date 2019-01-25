2019-01-25T12:54:09+03:00
Происшествия

Поезд Пермь - Адлер застрял в снегу в Саратовской области

Задержка составляет два часа
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

Пресс-служба Приволжской железной дороги сообщает, что из-за снежных заносов в Саратовской области застряли три поезда. Среди них - пассажирский поезд №354 Пермь - Адлер. По информации пресс-службы, максимальное время задержки составляет два часа. Также с запозданием следуют пригородные поезда.

- В поездах для пассажиров организовано питание, - сообщают в пресс-службе Приволжской железной дороги. - Пассажирам, ожидающим поезда, предоставляются места в комнатах отдыха, а для пассажиров с детьми в зале повышенной комфортности на вокзале Саратова. В кассах организован прием билетов от пассажиров, принявших решение не совершать поездку, без удержания сборов.

24 января в Саратовском регионе, по предварительным оценкам специалистов, выпало около 55 см осадков. Снегопад сопровождался сильной метелью и порывами ветра до 20 м/с.

Более подробно об изменении расписания можно узнать по телефону единого информационного центра ОАО "РЖД": 8-800-775-00-00 (звонок бесплатный).

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми водитель автобуса, виновный в гибели 11-летнего мальчика, предстанет перед судом
В Прикамье наркоман оборудовал в квартире две теплицы, где выращивал коноплю
В Прикамье мужчина пострадал, пытаясь потушить холодильник
Пьяная жительница Прикамья прилюдно оскорбила полицейского
В Перми торговый центр «Шоколад» эвакуировали из-за сработавшей пожарной сигнализации
Три человека погибли в ДТП в Пермском районе
«Похищали деньги и ценные вещи». В Перми осудили банду псевдогазовиков
В Прикамье подожгли двухэтажный дом, трех детей увезли на «скорой»
«Поругались по телефону». В Прикамье женщина пришла к сестре с ножом и ударила ее в бедро
На площадке жилого комплекса в Перми впервые реализуют проект «Умный город»
Биатлонист из Прикамья Евгений Гараничев возглавил сборную России на североамериканских этапах Кубка мира
В гостях у радио «КП» -Пермь» соавтор книги «Резюме на миллион» Роман Жихарев
Краевое министерство спорта требует от «Амкара» вернуть 543 млн рублей
«Мертвые души». В Перми умершего пермяка обвинили в пьяной езде
В Перми иномарка сбила девушку, которая переходила дорогу на зеленый свет
В Перми пьяные подростки ограбили продуктовый магазин
В Прикамье прокуратура внесла представление главе минздрава
Пермяки выложили в сеть видео массовой аварии с участием такси
В Перми пропавший мужчина со шрамом на переносице найден живым
Пермская пригородная компания опровергла информацию о запуске ретро-поезда
В 2018 году количество преступлений в Пермском крае снизилось на 4%
ФСБ задержала пермяка, который в своем доме устроил нелегальную мастерскую по изготовлению боеприпасов
В Перми начинается запись детей в первые классы
«На пару часиков». Жена пермского депутата сдает маленького львенка в аренду
В Перми осудят банду наркодельцов, которой руководил главарь из-за решетки
«Вылезли через окно». В Прикамье многодетная семья спаслась на пожаре
В Перми разыскивают мужчину со шрамом
«От -25 и ниже». Пермские школьники в морозы смогут легально пропускать уроки