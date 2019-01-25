Пьяная жительница Прикамья прилюдно оскорбила полицейского

СЕГОДНЯ 12:36 2019-01-25T12:36:27+03:00

Ей не понравилось, что ее сожителя привлекли к административной ответственности за пьяную езду

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В поселке Сергеевский Гайнского района инспектор ДПС остановил автомобиль. Водитель машины был пьян. Полицейский стал оформлять административный протокол. В этот момент из машины вышла сожительница водителя и стала прилюдно оскорблять представителя власти.

На женщину было заведено уголовное дело, расследование которого завершилось. Материалы дела следователи отправили в суд для рассмотрения по существу, сообщили в краевом следственном комитете.

Ранее мы писали, что пермский экс-депутат, который сломал челюсть DJ Smash, должен приехать в колонию 28 января. Отбывать наказание Александр Телепнев будет в колонии-поселении Оханска. Туда Телепнев отправится своим ходом на автобусе, проезд - за счет средств ГУФСИН. Если до вечера понедельника осужденный не явится к месту наказания, его могут объявить в розыск и даже добавить срок к наказанию.