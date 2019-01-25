Пьяная жительница Прикамья прилюдно оскорбила полицейского
В поселке Сергеевский Гайнского района инспектор ДПС остановил автомобиль. Водитель машины был пьян. Полицейский стал оформлять административный протокол. В этот момент из машины вышла сожительница водителя и стала прилюдно оскорблять представителя власти.
На женщину было заведено уголовное дело, расследование которого завершилось. Материалы дела следователи отправили в суд для рассмотрения по существу, сообщили в краевом следственном комитете.
Ранее мы писали, что пермский экс-депутат, который сломал челюсть DJ Smash, должен приехать в колонию 28 января. Отбывать наказание Александр Телепнев будет в колонии-поселении Оханска. Туда Телепнев отправится своим ходом на автобусе, проезд - за счет средств ГУФСИН. Если до вечера понедельника осужденный не явится к месту наказания, его могут объявить в розыск и даже добавить срок к наказанию.