Три человека погибли в ДТП в Пермском районе

СЕГОДНЯ 11:19 2019-01-25T11:19:10+03:00

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Смертельное ДТП произошло утром в пятницу, 25 января, в Пермском районе. В 9.40 по автодороге Кукуштан − Чайковский в направлении Чайковского двигался автомобиль «Киа Соренто». На 12-м километре трассы вблизи деревни Челябы водитель решил обогнать идущую впереди машину и выехал на полосу встречного движения, не убедившись в безопасности маневра. В результате его кроссовер столкнулся с идущим навстречу автомобилем «Лада Веста».

- В результате аварии пострадал водитель «Киа Соренто», он госпитализирован в больницу, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Водитель и двое пассажиров отечественной легковушки погибли. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются причины произошедшего.

Напомним, накануне в Свердловском районе Перми автомобиль «Hyundai Getz», за рулем находился 37-летний пермяк, сбил 36-летнюю женщину, которая шла по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.