2019-01-25T10:58:03+03:00
Происшествия

«Похищали деньги и ценные вещи». В Перми осудили банду псевдогазовиков

Они ходили по квартирам пожилых людей под видом работников газовых служб
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми осудили псевдогазовиков в возрасте от 21 года до 37 лет. Они приходили в квартиры пожилых людей под предлогом замены или ремонта кухонных плит и оборудования. Для правдоподобности предъявляли поддельные удостоверения сотрудников социальных и газовых служб. Затем они похищали из домов потерпевших денежные средства и ценные вещи. Они просили предъявить документы, выясняли, где лежат деньги и похищали. Суммы были различные - от 5 до 250 тысяч рублей.

Банда действовала с начала 2017 года по лето 2018 года. В состав преступной группы входили три жителя Прикамья, уроженец Нижнего Тагила и их 37-летний мужчина из Саратовской области.

Мошенник из Свердловской области пошел на сделку со следствием. В сентябре прошлого года мужчину приговорили к 4 годам заключения и штрафу 300 тысяч рублей

Сегодня Свердловский районный суд г. Перми вынес обвинительный приговор четверым мужчинам за серию мошенничеств и краж у пенсионеров Прикамья.

Остальных участников группы судили сегодня. Двоих мужчин приговорили к 8 годам заключения и штрафу 300 тысяч рублей. Еще один подельник получил семь с половиной лет колонии общего режима и аналогичный штраф. Четвертый участник банды, 26-летний мужчина проведет в местах лишения свободы два с половиной года лишения свободы.

Полиция просит не впускать на порог своих квартир посторонних. Все работы по техническому обслуживанию газового оборудования проводятся планово. Настоящие специалисты предупреждают о своем визите заранее. У каждого работника газовой службы при себе имеется удостоверение, в котором должны быть указаны его паспортные данные.

В Перми судили банду газовиков, которые воровали деньги у пожилых людей.

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