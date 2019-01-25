2019-01-25T10:25:32+03:00
Происшествия

В Прикамье подожгли двухэтажный дом, трех детей увезли на «скорой»

В доме проживало 24 человека, никто не погиб
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГО и ЧС г.Губахифото: ГО и ЧС г.Губахи
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25 января около 4 часов ночи в поселке Углеуральском загорелась квартира в доме по ул. 2-ой Коммунистической, 104а. Двухэтажное шлако-блочное двухэтажное здание старое, 1939 года постройки. В доме 16 квартир, проживает 24 человека.

Пожарным удалось локализовать пожар в 4.40. Трое детей доставили на машине «скорой помощи» в Губахинскую больницу. Больше пострадавших не было.

Предварительная причина пожара - поджог, сообщили в управлении по делам ГО и ЧС Губахи.

Ранее мы писали, что в Прикамье многодетная семья спаслась на пожаре. Мама ночью почувствовала запах дыма и разбудила мужа и детей. 23 января семья легла спать около двенадцати часов. Мама проснулась после ночи и почувствовала запах дыма. Открыв дверь в квартиру, обнаружила, что горит веранда, после чего она разбудила мужа и детей, вызвала пожарных. Родители и дети вылезли на улицу через окно.

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