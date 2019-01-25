«Поругались по телефону». В Прикамье женщина пришла к сестре с ножом и ударила ее в бедро

СЕГОДНЯ 09:51 2019-01-25T09:51:40+03:00

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В Уинском районе конфликт родственниц закончился поножовщиной. В середине октября 48-летняя женщина поссорилась со своей сестрой по телефону. Затаив обиду, она взяла кухонный нож, спрятала под пальто и пошла выяснять отношения к родственнице домой. Придя в дом к 42-летней сестре, она продолжила ругаться. Затем взяла нож и ударила свою родственницу в область бедра, причинив той тяжкий вред здоровью.

На место преступления приехали оперативники. Женщина была задержана. Следователи возбудили уголовное дело. На днях его расследование было завершено, материалы дела были переданы в суд. 48-летнюю женщину будут судить за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

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